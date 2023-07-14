لقي شخص حتفه ، بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة ميكروباص تنهي حياة شخص بالشيخ زايد

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد وجود مصادمة أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المجني عليه الطريق بمدينة الشيخ زايد صدمته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بشارع مدينة التحرير بإمبابة

كما شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة، حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات على ركن سيارة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشارع مدينة التحرير بدائرة القسم، وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و تبين من الفحص نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلاف على ركن سيارة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.