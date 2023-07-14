طلائع الجيش يخسر برباعية أمام بيراميدز ويضمن البقاء في الدوري المصري

تلقى طلائع الجيش خسارة كبيرة من بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

أهداف بيراميدز جاءت بتوقيع عبدالله مجدي وكريم حافظ ومحمد فتح الله( هدف في مرماه) ومحمود صابر بينما سجل ثنائية الطلائع عربي بدر وأحمد أيمن منصور.

على الرغم من خسارة طلائع الجيش إلا أنه ضمن البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل بعد خسارة طلائع الجيش وأسوان اللذان رافقا حرس الحدود إلى القسم الثاني.

بهذه النتيجة يحافظ بيراميدز على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.