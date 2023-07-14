عاجل
اقرأ غدًا.. الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة تعرض البلاد لظاهرة النينو.. ارتفاع الحرارة حول العالم

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

 كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تعرض البلاد لظاهرة النينو التي تضرب العالم حاليًا.

 اقرأ المزيد: تحذير من طقس الأحد.. خريطة حمراء تكشف السر


 وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية عبر قناة تن، مساء اليوم الجمعة، أن العالم بدأ يتأثر بظاهرة النينو، لافتة أن منطقة الشرق الأوسط من ضمن المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة.

 وأشارت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

 ولفتت أن بلغ متوسط درجة الحرارة العالمي 17.2 درجة مئوية، وهذا الرقم قياسي، ومرتفع للغاية وغير مسبوق خلال الأسبوع الماضي.

 وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر متأثرة بارتفاع في درجة الحرارة بنسبة درجة إلى درجتين، وهناك ارتفاع بنسبة الرطوبة وأيضًا توقف حركة الرياح.


 ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويجب تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف أسباب الطقس السيئ.. تحذيرات عاجلة

ارتفاع شديد بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

موجة الحر.. ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة تتخطى الـ 44

"الأرصاد" تحذر المصطافين .. "النينو" قادم (فيديو)
الجريدة الورقية