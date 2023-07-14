حقيقة تعرض البلاد لظاهرة النينو.. ارتفاع الحرارة حول العالم

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تعرض البلاد لظاهرة النينو التي تضرب العالم حاليًا.

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وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية عبر قناة تن، مساء اليوم الجمعة، أن العالم بدأ يتأثر بظاهرة النينو، لافتة أن منطقة الشرق الأوسط من ضمن المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة.

وأشارت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ولفتت أن بلغ متوسط درجة الحرارة العالمي 17.2 درجة مئوية، وهذا الرقم قياسي، ومرتفع للغاية وغير مسبوق خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر متأثرة بارتفاع في درجة الحرارة بنسبة درجة إلى درجتين، وهناك ارتفاع بنسبة الرطوبة وأيضًا توقف حركة الرياح.



ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويجب تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.