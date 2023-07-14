خطف روح من أجل المال ..اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة سيدة في البحيرة

أدلى مسجل خطر المتهم بإعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة ، والمتهم بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة الدلنجات.

اعترافات قاتل سيدة البحيرة المقتولة

وقال المتهم، إنه مقيم في المنطقة التي تقيم فيها المجنى عليها وأنه علم بإقامتها في الشقة بمفردها ولا أحد يتردد عليها من أسرتها، وأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية في شقتها.

وأضاف المتهم، في الفترة الأخيرة يمر بضائقة مالية، فقرر سرقة السيدة لتيسير حالة، فظل يراقب شقة المجني عليها أكثر من 3 أيام للتأكد عدم من عدم تردد أحد عليها .

وتابع المتهم، أنه جلس في شقته لوضعه خطة اقتحام الشقة والفرار منها دون أن يلاحظ أحد به، وبعد ساعات انتهى من وضع خطته الشيطانية لسرقة السيدة، ثم توجه إلى الشارع التى تقيم فيه المجني عليها يترقب اللحظات الأخيرة قبل دخول شقة الضحية

وأضاف المتهم، أنه تسلل لشقة المجنى عليها بعد منتصف الليل، ودخل غرفة نومها للبحث عن المشغولات الذهبية، وأثناء البحث استيقظت المجني عليها من نومها، وعندما شاهدته حاولة الاستغاثة بالجيران.

وتابع المتهم، أنه أثناء محاولة المجني عليها الاستغاثة بالجيران قام بالتعدي عليها بالضرب خوفا من افتضاح أمره حتى فارقت الحياة، واستولى على خاتمين وهاتفها المحمول وفر هاربا.

العثور على جثة سيدة مقتولة بالبحيرة

وكان مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

ضبط قاتل سيدة البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها لمصوغات ذهبية.

و تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.