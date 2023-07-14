مواطن سعودي يبتلع مفتاح سيارته.. كيف استخرجه؟

ابتلع مواطن سعودي مفتاح سيارته، وأصبح المفتاح عالق بالجهاز التنفسي، وتمكن فريق طبي بالمملكة العربية السعودية من استخراج مفتاح سيارة عالق بالجهاز التنفسي لمريض أربعيني.

استخراج مفتاح سيارة من قصبة هوائية مواطن سعودي

واستغرقت عملية استخراج مفتاح من القصبة الهواية بالجهاز التنفسي 15 دقيقة عن طريق المنظار، وأسفرت عن إنقاذ حياته، ووصل المواطن السعودي البالغ من العمر 49 عاماً، لقسم الطوارئ وهو يعاني من انسداد بمجرى التنفس، دون الوقوف على أسباب حدوث الانسداد لمجرى التنفس.

ومن خلال الفحص السريري والأشعة اتضح وجود مفتاح سيارة عالق في القصبة الهوائية، وابتلع هذا المواطن المفتاح وهو يلهو، وهو ما سبب له حالة اختناق جزئي، وتطلب التدخل الجراحي عن طريق المنظار.

وتم إجراء التدخل الجراحي عن طريق المنظار واستخراج المفتاح، وسط حالة من التأهب الكامل، حيث إن المريض يعاني من مشكلة في القلب، ولذلك احتاج إجراء الفحوصات قبل إجراء العملية، ومن ثم متابعة الحالة عن طريق قسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه بالسلامة.