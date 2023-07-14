نورهان منصور تثير الجدل باللافندر المكشوف

اعتادت الفنانة نورهان منصور على اثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة التي تميل للجرأة وتعكس منحيات قوامها بشكل جرئ.





وأثارت نورهان منصور حالة من الجدل حول أحدث أطلالاتها اثناء قضائها العطلة الصيفية بمجرد مشاركة متابعيها بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.



وبدت نورهان منصور بإطلالة صيفية جرئية، حيث ارتدت فستان صيفي مفتوح من الجانبين ومكشوف الظهر صمم من قماش ناعم باللون اللافندر عكس قوامها الممشوق فيما انتعلت صندلا بكعب عال.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج لتبرز ملامحها ولون بشرتها الخمرية بوضوح مع لون البينك في الشفاه.





واستخدمت نورهان مواقع التواصل الاجتماعي واطلالاتها التي تتسم بالجرأة والأنوثة في كتيرا من الأحيان في التواجد وذكر اسمائها على اغلافة الصحف والمجلات.

نورهان منصور

ممثلة مصرية ولدت 13 أغسطس 1986 في الجيزة توأم الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الخروج" مع الفنانة درة، ظافر العابدين، ومسلسل «سبع أرواح».