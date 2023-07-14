تحذير من طقس الأحد.. خريطة حمراء تكشف السر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة يوم الأحد القادم 16 يوليو، ومن المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع في درجة الحرارة خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة وعلى السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وخرجت تحذيرات من طقس الأحد.

يزداد الاحساس بدرجات الحرارة وطقس سيء

ومن المتوقع أن يزداد الاحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ومن المعتاد ان لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائيه ومرورها على مسطح البحر المتوسط حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موجة طقس سيء تضرب البلاد، إذ أكدت أن السبب يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذْ متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

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أضافت غانم، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مستكملة أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.

طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 37 والصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 33 والقاهرة 24

وادي النطرون: العظمى 37 والصغرى 25

طنطا:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26

دمنهور: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26

مطروح: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22

السلوم: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 21

سيوة: العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 20

بورسعيد: العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 24

دمياط:- العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 25

الزقازيق:- العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 27

المنصورة:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 24

السويس:- العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24

العريش:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24

رفح:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25

رأس سدر:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 26

نخل:- العظمى 36 والمحسوسة 41 والصغرى 21

طابا:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 18

الطور:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 30

الغردقة:- العظمى 39 والمحسوسة 42 الصغرى 29

مرسى علم:- العظمى 38 والمحسوسة 41 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 25