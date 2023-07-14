تحذير من طقس الأحد.. خريطة حمراء تكشف السر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة يوم الأحد القادم 16 يوليو، ومن المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع في درجة الحرارة خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة وعلى السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وخرجت تحذيرات من طقس الأحد.
يزداد الاحساس بدرجات الحرارة وطقس سيء
ومن المتوقع أن يزداد الاحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ومن المعتاد ان لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائيه ومرورها على مسطح البحر المتوسط حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا.
وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موجة طقس سيء تضرب البلاد، إذ أكدت أن السبب يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذْ متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.
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أضافت غانم، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مستكملة أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.