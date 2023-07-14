عاجل
اقرأ غدًا.. الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بموافقة سويدية.. حرق التوارة أمام السفارة الإسرائيلية غدا

التوارة
التوارة

زعمت مواقع عبرية أن الشرطة السويدية وافقت، اليوم الجمعة، على طلب شخص بحرق كتاب التوراة المقدس عند اليهود، أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم غدا.

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أنه بعد أسبوعين ونصف من السماح لناشط بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد مركزي في العاصمة السويدية، وافقت السلطات السويدية على حرق التوارة.

 

ويحاول عدد من المسئولين اليهود الضغط من أجل منع الشخص من حرق كتابهم المقدس، ولكنهم حتى الآن لم يتمكنوا منعه.

 

كما تلقى رئيس الوزراء السويدي طلبًا من وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي بمنع حرق كتاب "التوراة" لليهود.

 

 

مواد متعلقة

ميسي يفتقد معجبيه ويظهر في سوبرماركت وحيدًا.. فيديو

سائق شاحنة يدهس محتجين من أجل المناخ (فيديو)

زيلينسكي يمسك يد أولينا والأخيرة تتركه.. الحرب تسلبه حبه وبلاده (فيديو)

الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون تحول أطفالها الذكور إلى إناث.. صور

سيدة تُلقن رواد مقهى درسًا.. لم ينضموا لمسيرة ضد حرق القرآن| فيديو

شادي مات.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب ريفو

احذر ضربة الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة.. أعراضها والإسعافات الأولية

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد الهزيمة.. وجمهور الزمالك غاضب من النتيجة
الجريدة الورقية