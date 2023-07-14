بموافقة سويدية.. حرق التوارة أمام السفارة الإسرائيلية غدا

زعمت مواقع عبرية أن الشرطة السويدية وافقت، اليوم الجمعة، على طلب شخص بحرق كتاب التوراة المقدس عند اليهود، أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم غدا.

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أنه بعد أسبوعين ونصف من السماح لناشط بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد مركزي في العاصمة السويدية، وافقت السلطات السويدية على حرق التوارة.

ويحاول عدد من المسئولين اليهود الضغط من أجل منع الشخص من حرق كتابهم المقدس، ولكنهم حتى الآن لم يتمكنوا منعه.

كما تلقى رئيس الوزراء السويدي طلبًا من وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي بمنع حرق كتاب "التوراة" لليهود.