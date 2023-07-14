ميسي يفتقد معجبيه ويظهر في سوبرماركت وحيدًا.. فيديو

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في سوبرماركت يمارس حياته بشكل طبيعي، دون وجود معجبين حولة كما اعتاد طوال مسيرته الرياضية في مدينة برشلونة.

وانتشرت صورة لميسي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يجر عربة تسوق داخل سوبر ماركت، في مدينة ميامي الأمريكية، ولم يلتفت له الزبائن الموجودين حوله.

Leo Messi shopping at a Publix supermarket. pic.twitter.com/MB6z3ji0oy — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2023

وقالت سكاي نيوز، إن ميسي كان يتسوق من متجر "بوبليكس"، وهو أكبر سلسلة "سوبرماركت" في ولاية فلوريدا الأميركية.

وظهر ميسي يجر عربته ممتلئة بالبضائع في السوبرماركت، ويرتدي تيشرت أسود، وعلق أحد رواد تويتر على الصورة قائلا: "هل كان ميسي يستطيع التبضع للمواد الغذائية بهذه الطريقة في أي مكان آخر؟".

يذكر أن اللاعب انتقل رسميا إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، الشهر الماضي، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.