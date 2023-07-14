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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ميسي يفتقد معجبيه ويظهر في سوبرماركت وحيدًا.. فيديو

ميسي في سوبرماركت
ميسي في سوبرماركت

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في سوبرماركت يمارس حياته بشكل طبيعي، دون وجود معجبين حولة كما اعتاد طوال مسيرته الرياضية في مدينة برشلونة.

 

وانتشرت صورة لميسي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يجر عربة تسوق داخل سوبر ماركت، في مدينة ميامي الأمريكية، ولم يلتفت له الزبائن الموجودين حوله.

 

وقالت سكاي نيوز، إن ميسي كان يتسوق من متجر "بوبليكس"، وهو أكبر سلسلة "سوبرماركت" في ولاية فلوريدا الأميركية.

 

وظهر ميسي يجر عربته ممتلئة بالبضائع في السوبرماركت، ويرتدي تيشرت أسود، وعلق أحد رواد تويتر على الصورة قائلا: "هل كان ميسي يستطيع التبضع للمواد الغذائية بهذه الطريقة في أي مكان آخر؟".

 

يذكر أن اللاعب انتقل رسميا إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، الشهر الماضي، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

 

 

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