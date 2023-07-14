علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوي قريبا

يستعد النجم على الحجار، لإحياء حفلا غنائيا داخل قاعة الحكمة بساقية الصاوى فى 29 يوليو.

ومن المقرر أن يقدم على الحجار عدداً كبيراً من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها "قلب الحبيب" و"مكتو بالى" و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك" و"الليلة ليكى".

علي الحجار

وكان المطرب على الحجار قد كشف عن تفاصيل خلافه مع المطرب مدحت صالح، بشأن مشروع الأخير الغنائى، الذى يطلق عليه «الأساتذة»، والذى يعتبره الحجار مأخوذا من مشروعة «100 سنة غنا».

وقال على الحجار خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية سهير جودة إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكن فكرة مشروع «100 سنة غنا» هى فكرتى من الأساس، مشيرا إلى أن مدحت صالح يعرف هذا الأمر جيدا.

وأضاف الحجار: «مدحت صالح طلع فى برامج كتير وقال على الحجار أستاذى، مدحت يعلم مشروعى ويعلم الدراسة اللى أنا بعملها (100 سنة غنا)، ونقلها بالضبط وغير الاسم إلى مشروع (الأساتذة)، ده مشروعى واخده بالضبط كوبى بيست، فأنا فكرتى قائمة على الملحنين وليس المطربين».

وعن وجود نية للصلح مع مدحت صالح، قال الحجار: «إحنا مش عيال صغيرة اتخانقنا فى الشارع وبتصالحونا على بعض، الموضوع مش كده، تخيلى نفسك بتعملى رسالة دكتوراه بقالك سنين وتعبانة فيها، وفجأة واحد تانى ياخد نفس الرسالة ويسميها اسم تانى ويسمى نفسه الدكتور فلان، أمر موجع جدا».

واشار الحجار إلى أن مدحت صالح منذ أن احترف الغناء، يعتمد على غناء 6 أغنيات لنفسه، وتكون بقية الأعمال لمغنيين وملحنين آخرين.

ونوه الحجار بأنه اطلع على مقتطفات من حفل الأساتذة الذى أحياه مدحت صالح مؤخرا، وعقب: «هى هى حفلته اللى بيعملها دايما، مفيش حاجة جديدة حصلت، هو بيقول أنا هطور وأجيب الأغانى القديمة وأوزعها توزيع معاصر، ولا فيه أى حاجة حصلت».

قالت هدى زوجة الفنان على الحجار إنها دائمة التواجد فى حفلاته، مشيرة: طبعا موجودة ومقدرش اسيبه، وانا مثل الجمهور احب استمتع بغناه، انا باجى زى الناس لأن دى المتعة بتاعتى، وبعدين عشان انا مراته بقى واقف جنبه واشوف عايز حاجة كل شوية .



وأضافت زوجة الحجار خلال لقائها مع الاعلامية سهير جودة عبر صفحتها على فيسبوك، على هامش حفلته بالامس، أنها تحب كل اغانى على الحجار، ولكن هناك أغانى مميزة تحب ان تسمعها، منها؛ (عارفة) وعاكسنى بيها فى البداية، و(انتى طلعتيلى منين) عشان غناها لى لكنه قدمها من قبل وشعر انها لم تاخذ حقها فقام بتجديدها وغناها لى، واغنية (بطلة حكايتى) .

وكشفت هدى عن كواليس لقائها بالفنان على الحجار، قائلة: كنا صحاب فى البداية وهو كان صديق زوج صاحبتى، وحصل تواصل بينا فى اول مرة شوفنا بعض، ومكنش حب من اول نظرة، احنا قعدنا صحاب لمدة سنة تقريبا، صحاب بس، وحصل الزواج بعد سنة من تعارفنا .

وعن مدى قلقها من الارتباط من الحجار بالرغم من تعدد تجاربه، قالت إنها لم تخشى من ذلك، فلقد عرفته وهو منفصل، واتخذ قرار بالعزوف عن الزواج، مشيرة: قبل ما نتجوز فضلنا صحاب فترة، وعرفته على حقيقته، هو مش عشان ارتبط كتير يبقى مزواج، لا هو شخص طبيعى حظه مش حلو زيه زى أى شخص فى الدنيا، وهو كشخصية مفهوش عيوب تخلينى اخاف منه، وسنوات زواجنا العشرين تثبت صوابى .



وكان شهد انطلاق مشروعين لكبار نجوم الوسط الغنائى، على الحجار، ومدحت صالح، وحققا نجاحا ضخما، على الرغم من إقامتهما فى توقيت واحد، كما أن هناك أزمة مع الثنائى بسبب مشروع الأساتذة.

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ويتساءل الجمهور هل سينتهي الخلاف بين النجمين بعد إقامة الحفلين، أم ستظل الأزمة مستمرة بينهم؟

مدحت صالح يبدأ أولى حفلات مشروع الأساتذة:

بدأ النجم مدحت صالح باكورة حفلات مشروع "الأساتذة" وحققت نجاحًا كبيرًا، كما أشاد نشطاء الجمهور وتفاعل مع أدائه الممميز الذي قدمه في حفله أمس، الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا وتم إذاعته عبر شبكة قنوات الحياة.

وقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، بقيادة المايسترو هشام مصطفى، وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية، وغيرهم، وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.

واختتم النجم مدحت صالح، حفل الأساتذة بأغنية “مصر التي في خاطري”، لكوكب الشرق أم كلثوم.

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جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية، بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

حفل الأساتذة

حفل الأساتذة

حفل علي الحجار "100 سنة غناء":

قدم المطرب الكبير علي الحجار، حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية، وحرص مجموعة من جمهوره على رفع بوسترات كبيرة مكتوب عليها "100 سنة غناء"، في إشارة لمشروعه الكبير الذي يطالب بتنفيذه.

قدم "الحجار"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، منها: "المال والبنون، على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، الزين والزينة، عم بطاطا، أنا كنت عيدك ومفيناش من الخوف".

ويشار إلى أن حضر بجانب جمهور المطرب الكبير علي الحجار، كل من الإعلاميين محمود سعد، وخيري رمضان، وسهير جودة، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة، وشادي مؤنس، وجمال بخيت، وصلاح عبدالله، وإبراهيم عيسى، والناقد الفني محمد عبدالرحمن، والكاتب الصحفي إسلام وهبان، هند عاكف، سلمى صباحي.

على الحجار

على الحجار

أزمة مدحت صالح وعلي الحجار:

كان قال المطرب الكبير علي الحجار، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس"،: "فوجئت باتصال هاتفي من الشاعر جمال بخيت قبل أيام، ولفت انتباهي إلى أن مدحت صالح عقد مؤتمرًا صحافيًا داخل دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل مشروعه الغنائي الجديد باسم (الأساتذة)، واستعرض لي كل تفاصيله".

وتابع: "توقعت أن يكون مشروع مدحت صالح مختلفًا عن فكرتي التي أعمل عليها، لكني فوجئت بحجم التشابه الكبير بينهما"، لافتًا إلى أن "مدحت صالح يدرك جيدًا أنني أعمل على فكرة إحياء التراث منذ 21 عامً، وما حدث ليس توارد أفكار بل هي أفكاري نفسها وكلامي، لذلك كنت أتمنى أن يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروعه"