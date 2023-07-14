مباحثات بين مصر والتشيك لتوسيع آفاق الاستثمار بين البلدين

عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يوم ١٢ يوليو الجاري بمقر وزارة الخارجية، جلسة مباحثات موسعة مع وفد من وزارة الخارجية التشيكية برئاسة النائب الأول لوزير خارجية التشيك "جيري كوزاك".

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وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على أهمية انعقاد مثل تلك اللقاءات كآلية هامة لمتابعة نتائج المشاورات السياسية، بما يساهم في تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب التشيكي إزاء كافة الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.

كما ركز اللقاء بشكل رئيسي على تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وأهمية دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة من خلال وضع أهداف واضحة ومحددة.

وأشار السفير إيهاب نصر إلى أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتأسيس شراكة اقتصادية متكاملة تقوم على زيادة التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر والتشيك.

من ناحية أخري، استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمشاركة عدد من ممثلي قطاعات وزارة الخارجية، جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تناول عدد من الموضوعات الخاصة بأمن الطاقة والغذاء والاقتصاد. كما تم تناول التطورات الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في السودان ليبيا.

واستمع السفير إيهاب نصر إلى الرؤية التشيكية حول مختلف القضايا علي الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، حيث أعرب نائب وزير الخارجية التشيكي عن تقدير بلاده لجهود مصر، مشيراً إلى أهمية استمرار عقد تلك اللقاءات، والعمل على تحقيق شراكة اقتصادية تحقق مصالح البلدين.