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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"كل بيتزا وخلي الورثة يدفعوا".. إعلان غريب لمطعم بالقاهرة

بيتزا
بيتزا

تتسابق المطاعم والمحلات الشهيرة لجذب أكبر عدد من العملاء والزبائن من خلال أفكار تسويقية بدرجة عالية من الإتقان، وفكرة تسويقية لا تقدر بثمن واحترافية، حيث إنه يبحث مسئول العلاقات والتسويق في كل المطاعم والشركات في تقديم فكرة ترويجية لجذب عدد أكبر من الزبائي، ومن هذا المنطق، أعلن أحد المطاعم بالقاهرة من خلال صفحته على "فيسبوك"، عن تناول بيتزا بالمجان.

بيتزا بالمجان.. عرض غريب من مطعم بالقاهرة

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وبـ"كل بيتزا وخلي الورثة يدفعوا الحساب"، كانت الحملة التسويقية لأحد مطاعم بيع البيتزا في القاهرة، واحد من الأمور التي تبدوا كأنها غريبة، إلا أنها حقيقة، وهو إتاحة أحد المطاعم لزبائنه شراء البيتزا دون دفع أي مقابل مادي، ولكن يتم التوقيع فقط على عقد اتفاق بينه وبين صاحب المطعم.

إعلان بيع البيتزا

ونشر أحد المطاعم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فكرة من أجل الترويج لمنتجه، وكتب: " اشتري البيتزا الآن وخلي الورثه يدفعوا الحساب من تركتك بعد وفاتك.. العرض مقدم إلى عشرون عميل.. يمكنك شراء البيتزا الآن وكتابة وصية وعقد اتفاق انه سيتم دفع الحساب بعد وفاتك حيث سيقوم ورثتك الشرعيين قبل تقسيم التركه بدفع الحساب".

 

ويضاف إلى الحساب قيمة (100) جنيه تكاليف  تسجيل التعهد والوصية بالشهر العقاري.

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