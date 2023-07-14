بكري: "حملات ممنهجة ضد الرئيس السيسي لزيادة الاحتقان والأكاذيب"

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك الكثير من المخططات التي تجري خارجيًّا لاستهداف أمن واستقرار الدولة.

تابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الحملات الإلكترونية والممولة من الخارج تستهدف الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال ما نشاهده الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر الإعلامية.

أكمل أن التيار الذي يطلق هذه الحملات الإلكترونية يملك خلايا نائمة يسعى بكل الأشكال للعودة إلى الحكم بأي صورة.

واصل بكري أن: "جماعة الإخوان الإرهابية يقومون ببث الشائعات التي يريدون بها التشكيك بين الشعب والجيش، لافتًا أن الإعلام المصري يلعب دورًا كبيرًا في الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره، قائلًا: "الحملات أيضًا تستهدف الإعلاميين.. بيقولوا اننا بنطبل، أيوه إحنا بنطبل لبلدنا إيمانًا بها لتستمر وتزدهر حتى تتسلمها الأجيال المقبلة".

أتم حديثه أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مزيدًا من الاحتقان والأكاذيب من جماعة الإخوان الإرهابية تجاه مصر ورئيسها، قائلًا: "إنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم وهو في حالة حرب دائمة ومستمرة، وصموده يبرز قوته كونه من أبناء القوات المسلحة".

أشار بكري إلى أنه رغم الكثير من الشائعات والحروب التي تتعرض لها الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي يعمل بيديه، الأولى تحمي وتدافع عن الوطن، والأخرى تبني وتشيد المشروعات.

الأحداث الجارية في السودان الآن هدفها استهداف الدولة المصرية:

أوضح أن الأحداث الجارية في السودان الآن هدفها استهداف الدولة المصرية، وهناك الكثير من المخططات التي تجري خارجيًّا لاستهداف أمن واستقرار الدولة.

وقال بكري: “إن القيادة السياسية ترحب دائمًا بسماع وجهات نظر الغير"، معقبًا: "الحوار الوطني أبلغ مثل على أن البلد فيها من يستمع للرأي والرأي الآخر"، متابعًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى".

أكمل أن القيادة السياسية لديها من سعة الصدر والاستعداد لسماع الآخر وتفعيل كل ما يفيد الوطن، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أشار بكري إلى أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هناك حملات ممنهجة للنيل من مصر بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية في 2024.