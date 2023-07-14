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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمباراة بيراميدز فى الدوري

نادي طلائع الجيش
نادي طلائع الجيش

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني  لفريق طلائع الجيش للقاء بيراميدز المقرر له الثامنة والنصف  مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ من بطولة الدوري العام.

 

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تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل جولة حسم الهبوط

 

تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمباراة بيراميدز فى الدوري

في حراسة المرمى:عمر رضوان

فى الدفاع: محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد زولا، محمود وحيد.

في الوسط: حسن مجدي، أحمد سمير، علي محمود، عربي بدر.

في الهجوم: كريم حلاوة، بول جوليوس

و يرغب طلائع الجهاز في تحقيق الفوز عللا بيراميدز من أجل إنهاء الدوري بشكل جيد بعدما ضمن بقائه في المسابقة بعد الفوز على أسوان بهدف نظيف في المباراة السابقة بالدوري.

فيما يلعب بيراميدز المباراة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ78 نقطة ، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويسعي الجهاز الفني لنادي بيراميدز تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل العودة لنغمة الأنتصارات وذلك بعدما سقط الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

 

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