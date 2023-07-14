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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023 .

 

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

 

تشكيل بيراميدزلمباراة طلائع الجيش بالدوري المصري

في حراسة المرمى: يوسف نادر 

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

في خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر

في الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا

ترتيب مسابقة الدوري المصري: 

1 – الأهلي.. 78 نقطة

 

2 – بيراميدز.. 67 نقطة

 

3 – الزمالك.. 59 نقطة

 

4 – فيوتشر.. 58 نقطة

 

5 – المصري البورسعيدي.. 47 نقطة

 

6 – المقاولون العرب.. 44 نقطة

 

7 – الاتحاد السكندري.. 43 نقطة

 

8 – إنبي.. 42 نقطة

 

9 – فاركو .. 41 نقطة

 

10 – سموحة .. 39 نقطة

 

11 – الإسماعيلي.. 37 نقطة

 

12 – سيراميكا كيلوباترا.. 37 نقطة

 

13 – البنك الأهلي.. 36 نقطة

 

14 – طلائع الجيش.. 36 نقطة

 

15 – أسوان .. 33 نقطة

 

16 – غزل المحلة.. 33 نقطة

 

17 – الداخلية.. 32 نقطة

 

18 – حرس الحدود.. 21 نقطة

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