قمر صناعي في طريقه للأرض.. كارثة محتملة

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في ألمانيا، انه ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، اصطدام قمر صناعي بسطح الأرض، بعدما أصابه خلل في حركته، نتيجة نفاد كمية الوقود داخله، كما سشتخدم مركز التحكم في البعثة الوقود المتبقي لتوجيه القمر الصناعي أثناء عودته إلى الأرض وإبعاده عن الأماكن المأهولة بالسكان.

توجيه قمر صناعي أثناء عودته إلى الأرض

ويبدأ معظم القمر الصناعي في الاحتراق عندما يصل ارتفاعه إلى حوالي 80 كم، وتظهر النماذج أن عدة قطع من الحطام قد تصل إلى سطح الأرض، بمجرد وصول القمر الصناعي "Aeolus" إلى ارتفاع 280 كم، ستستخدم الوقود المتبقي للقمر الصناعي لتوجيهه نحو الموضع الأمثل لإعادة الدخول.

والعمل من خلال مناورة أولى على خفض القمر الصناعي إلى ارتفاع 250 كم، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الخطوة عدد من الأيام، وتتم في هذه المرحلة تقييم صحة القمر الصناعي والخطوات التالية، وبعدها تجرى عدد من المناورات الأخرى التي تبحث بالنزول بالقمر الصناعي إلى 150 كيلومترًا.

مخطط عن القمر الصناعي

وتم إُطلاِق قمر صناعي "Aeolus" إلى الفضاء قبل نحو 5 سنوات، بهدف قياس الرياح في الغلاف الجوي، لتحسين القدرة على توقع حالة الطقس، كانت مهمة القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية هو الدوران حول كوكبنا، وببث 7 مليارات نبضة من الأشعة فوق البنفسجية لتحديد ملامح رياح الأرض.

وساعد هذا قمر صناعي على تحسين التبؤات الجوية العالمية بشكل كبير، ورغم أنها تم تصميم ""Aeolus كمهمة بحثية من خلال تكنولوجيا جديدة، وقدم بيانات طوال معظم حياتها في المدار إلى مراكز الأرصاد الجوية الرائدة في أوروبا.

أسباب انفجار ""Aeolus واصطدامه بالأرض، هو نفاد وقوده والجاذبية الأرضية التي تساعده على الوصول إلى الأرض، تعمل الجاذبية على سحب عولس من ارتفاعه التشغيلي البالغ 320 كم، والنشاط الشمسي له دور ايضًا في سحب القمر الصناعي إلى الأرض، فترة الهدوء النسبي للنشاط الشمسي قد تعني أن الأمر يستغرق وقتًا أطول قليلاً لينزل عولس.

ويبدأ معظم القمر الصناعي في الاحتراق عندما يصل ارتفاعه إلى حوالي 80 كم، ويتساقط بمعدل كيلو متر كل يوم.