روسيا ترصد أكبر نشاط للمُرتزقة بمنطقة العملية العسكرية بأوكرانيا

رصدت "موسكو" أكبر نشاط للشركات العسكرية الأجنبية الخاصة، وعناصرها المُرتزقة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في كييف، حسبما أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

وقالت زاخاروفا في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة: "في الآونة الأخيرة، كنا نلاحظ أكبر حجم لنشاط الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ونشدد على تورط المرتزقة في جرائم الجيش الأوكراني".

وأشارت إلى أن الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية تقدم بصورة نشطة التدريبات لقوات نظام كييف.

دعم ألماني عسكري لأوكرانيا:

من ناحية أخرى، تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو حتى 2027، مبينا أن برلين ثاني أكبر مساهم في ذلك بعد واشنطن.

وقال شولتس، اليوم الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "قدرنا أنه منذ بداية الحرب (فبراير 2022) وحتى العام 2027، سننفق على الأرجح 17 مليار يورو على شحنات أسلحة إلى أوكرانيا آتية من ألمانيا أو تموّلها ألمانيا".

وفي السياق ذاته، نشرت الحكومة الألمانية وثيقة على موقعها على الإنترنت، يوم الأربعاء، وحدّدت فيها المساعدات العسكرية لأوكرانيا على النحو التالي: مليارا يورو في العام 2022، ونحو 5.4 مليارات يورو هذا العام، ونحو 10.5 مليارات يورو حتى العام 2027.

ويأتي هذا الدعم من مخزونات الجيش الألماني ولكن أيضا من معدات تسلّمها شركات مصنّعة أحيانا بالتعاون مع شركاء آخرين.

وفي اليوم الأول من قمة قادة دول الناتو يوم الثلاثاء الماضي في فيلنيوس، تعهدت ألمانيا بتسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، ولطالما انتقدت كييف بعض شركائها الأوروبيين وخصوصاً في الشرق ألمانيا، بسبب "دعمها العسكري الخجول" لأوكرانيا.