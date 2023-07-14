موعد طرح فيلم "شماريخ" في السينمات

ينطلق عرض فيلم “شماريخ" بطولة النجم آسر ياسين وأمينة خليل وإخراج عمرو سلامة، في السينمات شهر أغسطس المقبل.

وكان النجم آسر ياسين قد كشف عن البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد "شماريخ"، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس ، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

شخصية آسر ياسين

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

وكانت أعلنت الشركة المنتجة خروج فيلم شماريخ من الماراثون السينمائي لعيد الأضحى المقبل، وأنه من الممكن أن يتم عرضه في موسم صيف 2023، دون ذكر أسباب.



وأشار المخرج عمرو سلامة - في بيان صحفي- إلي أن الفيلم من نوعية الأكشن الكوميدي ، موضحا إلى أن أحداث الفيلم مليئة بالألعاب النارية والصواريخ وتتخللها قصة حب قوية .



كما أعلن سلامة، عن مفاجأة خاصة بموسيقى الفيلم، مشيراً إلى أن هناك تجربة موسيقية غريبة وجديدة ستحدث في الفيلم.

أبطال فيلم شماريخ



الفيلم من بطولة آسر ياسين ويقوم بشخصية رجل أعمال صاحب مصنع بلالين، ويقع في غرام فتاة تجسدها "أمينة خليل" وهي صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها.

قصة فيلم شماريخ



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرته تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، من خلال عدة شخصيات تربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

آسر ياسين

آسر ياسين

شماريخ



كما يشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من الفنان خالد الصاوي، ومحمد ثروت، وسالي حماد، وآدم الشرقاوي، وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

آخر اعمال آسر ياسين



يذكر أن شارك الفنان آسر ياسين في الحلقة و19،18 من مسلسل الكتيبة 101الذي تم عارضه في الموسم الرمضاني الماضي، و يجسد الفنان آسر ياسين دور الضابط "خالد" في مسلسل الكتيبة 101، والذى يظهر خلال الأحداث ما بين الضابط المتخفى لرصد كافة الخيوط للوصول إلى أهدافه والقبض على التكفيريين واحداً تلو الآخر.

بالإضافة إلى ظهوره في حلقات أخرى وهو ينفذ مشاهد تحقيق مع كبار قيادات الإرهاب للعثور على المعلومات منهم.