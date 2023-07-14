ضبط 10 أطنان نخالة وقمح مخلوط بالشعير قبل تهريبه بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة مركز سنورس، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سنورس والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، وجهاز حماية المستهلك.



يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على الأسواق وعددا من المنافذ بنطاق مركز سنورس، وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل تحمل عدد 7 أطنان من النخالة المدعمة قبل تهريبها بغرض بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بعد 3 أطنان قمح مخلوط بالشعير بهدف بيعه كعلف حيواني بالمخالفة للقانون، وذلك على طرق مركز سنورس.

وتم التحفظ على السيارات والمضبوطات وتحرير محضر ضد السائقين والتجار بمركز شرطة سنورس، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

إستمرار الحملات الرقابية لضبط مهربي محصول القمح بالفيوم …..

وفي سياق آخر قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالفيوم بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.