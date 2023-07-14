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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سائق شاحنة يدهس محتجين من أجل المناخ|فيديو

السائق يمر على المحتجين
السائق يمر على المحتجين

نفد صبر سائق شاحنة، فقرر المرور فوق عدد من المحتجين من أجل المناخ، بعدما قطعوا عليه الطريق ومنعوه من المرور.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو ظهر فيه سائق شاحنة، وهو يصرخ في وجه مجموعة محتجين يجلسون في منتصف الطريق، ويمنعون السيارات من المرور، وبعدما فشل السائق في إقناعهم، قرر صعود الشاحنة عازما دهس من يقف في طريقة.

 

ألهمت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما، ملايين الشباب حول العالم بالخروج إلى الشوارع، لوقف آثار التغيرات المناخية في تجمعات احتجاجية، تأخذ أشكالا مختلفة حول العالم، وتهدف إلى رفع الوعي بتغير المناخ والمطالبة بالقيام بعمل سياسي للحد من العوامل التي تساهم في الظاهرة.

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