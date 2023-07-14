سائق شاحنة يدهس محتجين من أجل المناخ|فيديو

نفد صبر سائق شاحنة، فقرر المرور فوق عدد من المحتجين من أجل المناخ، بعدما قطعوا عليه الطريق ومنعوه من المرور.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو ظهر فيه سائق شاحنة، وهو يصرخ في وجه مجموعة محتجين يجلسون في منتصف الطريق، ويمنعون السيارات من المرور، وبعدما فشل السائق في إقناعهم، قرر صعود الشاحنة عازما دهس من يقف في طريقة.

German truck drivers in Stralsund have absolutely run out of patience with climate protesters. pic.twitter.com/leKzPJBXL4 — Catch Up (@CatchUpFeed) July 13, 2023

ألهمت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما، ملايين الشباب حول العالم بالخروج إلى الشوارع، لوقف آثار التغيرات المناخية في تجمعات احتجاجية، تأخذ أشكالا مختلفة حول العالم، وتهدف إلى رفع الوعي بتغير المناخ والمطالبة بالقيام بعمل سياسي للحد من العوامل التي تساهم في الظاهرة.