الأهلي السعودي يُجدد مفاوضاته مع قائد نابولي الإيطالي

قدمت إدارة الأهلي السعودي عرضا كبيرا للبولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط نابولي، لتدعيم صفوف الفريق بعد عودته إلى دوري روشن.

تفاصيل عرض الأهلي السعودي للاعب نابولي الإيطالي

وقدم مسؤولو الأهلي السعودي على زيلينسكي عقدا يمتد لـ 3 سنوات، بجانب الحصول على مبلغ 36 مليون يورو، بأضعاف ما يحصل عليه مع ناديه الحالى.

ويمتلك صاحب الـ 29 عام، موسما واحدا فى عقده مع نابولى الايطالى الأخير، فيما يأمل الاخير التوصل لاتفاق على تمديد العقد لمحاربة عروض اللاعب خلال الفترة الحالية.

الأهلي السعودي يفاوض بوجبا :

وأكدت صحيفة لاغازيتا الإيطالية في تقرير لها اليوم أن الأهلي يُريد التعاقد مع نجم الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا، ضمن خطة دعم الفريق لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشددت الصحيفة على أن النادي الذي يفاوض اللاعب هو الأهلي وليس الاتحاد كما تردد في بعض الصحف.

يبحث مسؤولي الأهلي السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتسويق المهاجم السوري عمر السومة، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

حيث كشفت تقارير صحفية عن بحث إدارة النادي الجداوي للعروض المقدمة لرحيلَ السومة عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتنتظرُ العروضَ التى ستُقدَّم لاختيار أفضلها.

وتابعت التقرير، أنه من المنتظر أن تكون هناك جلسه مع اللاعب في وقت لاحق مع السومه قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد لمناقشة الأمور الخاصة بإستمرار اللاعب أو الرحيل.