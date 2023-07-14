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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"خير".. مبادرة تواجه غلاء الأسعار في إمبابة

مبادرة خير
مبادرة خير

للتخفيف عن كاهل المواطن، أطلق مجموعة من الشباب بادرة طبية باسم "خير" بالاشتراك مع عدد من الاتحاد الشبابية بمنطقة إمبابة، بشعار "معا_ضد_ غلاء_ الأسعار".

“خير”.. خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة:

 

 من الدور المجتمعي، قدَّم عدد من شباب منقطة إمبابة بالجيزة، مبادرة "طيبة" لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، ووصلت التخفيضات على الخضار والفاكهة لـ30%.

 أوضح أحمد السيد، صاحب فكرة مبادرة "خير"، أنه يأمل في التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه يبيع المنتجات بسعر الجملة، موضحًا أنه اتخذ لهذه المبادرة مكان لبيع المنتج، وهو أحد المحلات بشارع الفحام بمنطقة إمبابة.

 أشار إلى أنه لا يبحث عن كسب المال من هذا العمل، إذْ إنه يحمل اسم "خير" وهو بالفعل من أجل الخير ليس أكثر، منوهًا أنه تم إطلاق هذه المبادرة من أجل التخفيف على المواطنين ولا يستهدف أي مكاسب مادية في هذا التوقيت، إذْ إنه يشعر بمعاناة المواطنين وغلاء الأسعار خلال الفترة الحالية.

خير معا ضد غلاء الأسعار

 أضاف أنه شارك في عددٍ من المبادرات لوزارة الاستثمار لتمويل عددٍ من المشروعات الأخرى، ولكن هذه الفكرة هي جديدة من أجل تقديم يد العون والمساعدة والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، موضحًا أن هذه البادرة الطيبة بدعم من اتحاد شباب إمبابة.

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