صربيا تحظر تصدير الأسلحة لمُدة 30 يوما لتعزيز جاهزية الجيش

اتخذت "حكومة صربيا"، قرارًا بحظر تصدير الأسلحة لمُدة 30 يوما من أجل تلبية احتياجات الجيش الصربي وتعزيز جهوزيته، حسبما أفاد وزير الدفاع الصربي، "ميلوس فوسيفيتش".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، جاء قرار حكومة صربيا، اليوم، بعد أيام فقط من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس الاستخبارات الصربي بسبب تورطه المزعوم في أنشطة إجرامية منها شحنة أسلحة غير شرعية.

وقال الوزير الصربي إن الحكومة اتخذت القرار لتلبية احتياجات الجيش الصربي وتعزيز جهوزيته.

وأضاف أن ذلك "لا يعني أن صربيا ستذهب إلى الحرب أو تدعو للحرب، وإنما تحسبا إلى المخاطر الأمنية والتحديات كافة".

وفي نهاية مايو الماضي، قال الوزير فوسيفيتش إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتحول إلى نزاع مسلّح، مضيفا أن وحدات الجيش الصربي تواصل تمركزها في اتجاه الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.

إمداد أوكرانيا بالسلاح:

كما نفى الوزير فوسيفيتش نهاية أبريل الماضي التقارير المتعلقة بإمداد أوكرانيا بالسلاح، ووصفها بـ"الكذب".

في الوقت نفسه، اعترف الوزير أن بعض الأسلحة من صربيا يمكن أن ينتهي بها المطاف في أوكرانيا، ولكن، حسب قوله، ليس بإرادة بلغراد.

من ناحية أخرى، بدأ ممثلو الادعاء في صربيا، الجمعة، إجراءات قانونية ضد 3 من ضباط شرطة كوسوفو تم اعتقالهم الأربعاء داخل العمق الصربي وقرب الحدود لحيازتهم أسلحة بطريقة غير قانونية.

وذكر ممثلو الإدعاء الصرب أن الضباط الثلاثة يشتبه في أن بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة بشكل غير قانوني، وأمروا باحتجازهم رسميا، حسبما ذكرت قناة "آر تي إس" الصربية الرسمية.

وقال مسؤولون صرب إن الضباط الثلاثة وهم من ألبان كوسوفو اعتقلتهم الشرطة الصربية داخل الأراضي الصربية، وكانوا مدججين بالأسلحة عند إلقاء القبض عليهم، في المقابل، يصر مسؤولون في كوسوفو أنه "تم خطفهم" داخل كوسوفو واقتيادهم بالقوة إلى صربيا.

وفي بيان صادر في وقت متأخر من الخميس، لم تحسم قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي الناتو، إذا ما كان الضباط الثلاثة "مخطوفين" كما تقول بريشتينا، أم "معتقلين"، كما تقول بلغراد.

وجاء في البيان"ندعو الجانبين إلى تهدئة التوترات بشكل فوري والإحجام عن الممارسات الأحادية التي قد تقود لمزيد من التصعيد".

وانضمت الولايات المتحدة إلى دعوات صادرة من الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى لكل من كوسوفو وبلغراد بضرورة "اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات"، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك "يتضمن إطلاق سراح غير مشروط لضباط شرطة كوسوفو الثلاثة المحتجزين".