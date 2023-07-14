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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يفتعل أزمة مع بورتو البرتغالي

النصر السعودي
النصر السعودي

أفتعل مسؤولو النصر السعودي أزمة كبيرة مع إدارة التعاقدات بنادى بورتو البرتغالى بسبب صفقة الميركاتو التى يرغب العالمى فى ضمها خلال الفترة الحالية.

  

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أوتافيو هدف النصر السعودي بالميركاتو الصيفى 

ويدخل النصر السعودي فى أزمة مع الفريق البرتغالى نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق نهائي من أجل حسم صفقة أوتافيو، لاعب خط الوسط.

ويتمسك بورتو باللاعب ويضع شرطا اساسيا على من يرغب فى الحصول على خدمات اللاعب عليه بدفع قيمة الشرط الجزائي التى تقدر بمبلغ 40 مليون يورو دفعة واحدة.

ويرغب النصر السعودي فى دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة ولكن على دفعات الا ان النادى البرتغالى متمسكا برأيه مما أدى الى صرف العالمى النظر عن الصفقة.

 

 

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