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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 140 قضية بمباحث الضرائب خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

نجح  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، وحققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

 

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ضبط 140 قضية بمباحث الضرائب خلال  24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط "140" قضية فى عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

القبض على 8 سائقين تعاطوا مخدرات أثناء القيادة 

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، وحققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال فحص السائقين عن فحص "58" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "8" منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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