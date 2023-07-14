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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط 8 سائقين مسطولين أثناء القيادة في قبضة الأمن

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، وتحققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

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وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال فحص السائقين عن فحص "58" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية "8" منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كما شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات مكبرة، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، والتي حققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ "84489" حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (346) حكم جناية، "28704" أحكام حبس جزئي، "4835" حكم حبس مستأنف، "39652" حكم غرامة، و"10952" مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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