هاني الناظر يشتكي من غلاء الأسعار: الساحل الشرير طلع مجرم

أكد الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق لمركز البحوث واستشاري الأمراض الجلدية، أنه ذهب في اجازة خاصة للساحل الشمالي، موضحًا أن هناك من يقسم الساحل الشمالي ما بين قسمان الطيب والأخر الشرير، مضيفًا: “قررت اخذ اجازة خميس وجمعة واروح الساحل الشرير واعمل بحث استقصائي عن سبب هذه التسمية الغريبة”.

نصائح هاني الناظر للمصطافين

وأوضح “الناظر"، خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه وعقب وصوله إلى الشاطئ لم يحتاج إلى إجراء أي أبحاث أو دراسات، ساخرًا: “فوجئت باسعار اللب والسوداني والفريسكا.. تاكدت انه مش بس شرير ده طلع كمان مجرم”.

وفي نفس السياق، شدد على المصطافين أن يتخذوا حذرهم خلال فترات ارتفاع الحرارة، موجهًا عدد من النصائح لهم، كاتبًا: “اسمع نصيحتي كطبيب سواء كنت هاتروح البحر الاحمر او الابيض او هاتنزل الساحل الطيب او الشرير.. برنيطتك الخفيفة علي رأسك ونظارتك الغامقة على عينك ولبسك القطن الخفيف علي جسمك وكريمك الواقي علي جلدك وزجاجة الميه في ايدك”.

وتابع هاني الناظر، : “لا شمس تحرق بشرتك ولا ضوء يتعب عينك ولا حر يعطشك”.

وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: “في هذه الايام شديدة الحرارة ماهو افضل مشروب؟ الماء ..وافضل طعام؟ السلاطة الخضراء ..وافضل ملابس؟ القطنية فاتحة اللون .. وافضل صابون للاستحمام؟ صابونة الجلسرين ..وافضل درجة حرارة مياه للاستحمام؟ الماء البارد ..وافضل وقت للتعرض لاشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا ..وافضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟ كاب علي الرأس او شمسية اليد ..وافضل عدد ساعات نوم ؟ثمانية متواصلة..وتذكروا عدم الجلوس بملابس مبتلة بالعرق امام المراوح واجهزة التكييف واستمتعوا بالصيف وابتعدوا عن مشاكله”.



ونشر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عددًا من النصائح الضرورية للتعامل مع موجة الحر القادمة، وأيضًا خلال فصل الصيف.

نصائح للوقاية من حر الصيف

مراعاة عدم ترك مياه في مناطق الثنايا مثل خلف الأذن وتحت الصدر وبين الفخذين وبين أصابع القدم؛ منعًا لنمو الفطريات وحدوث التهابات مؤلمة.

غسل الشعر بمعدل يوم بعد يوم ولا يترك الشعر فترات طويلة بدون غسل.

الحرص علي ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والبعد عن الأقمشة المصنعة من خيوط صناعية أو داكنة اللون.

الحرص علي ارتداء ما يحمي الرأس مثل طاقية أو كاب أو برنيطة أو شمسية يد، عند الوقوف أو المشي فترات طويلة تحت أشعة الشمس.