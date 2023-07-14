زيلينسكي يخطط لتقنين الحشيش لتحسين مزاج جنود أوكرانيا

تخطط أوكرانيا برئاسة فلوديمير زيلينسكي، لتقنين الحشيش من أجل تحسين مزاج الجنود في مواجهة روسيا.

وذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إنه بدعم قوي من الرئيس زيلينسكي، تقترب أوكرانيا من إطلاق مشروع لزراعة مخدر الحشيش ووصفه طبيًا، بهدف تخفيف صدمات الحرب الجسدية والنفسية التي تلاحق الجنود والمدنيين، في سابقة وصفتها منصة "ديلي أو" الهندية بأنها "نموذجية" ويجب على الدول الأخرى أن تحذو حذوها، وبذريعة دعم المتضررين في الحرب الروسية-الأوكرانية التي دخلت شهرها الـ17، وافق البرلمان الأوكراني، أمس الخميس، على إضفاء الشرعية على "القنب"، وهي نبتة آثمة نالت الشرعية الطبية لقدرتها على علاج الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

وخلف الصراع بين موسكو وكييف تأثيرًا مدمرًا على الشباب الروسي والأوكراني على حد سواء، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا وانتشار مرتفع للاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ربما يعاني ربع سكان أوكرانيا و60٪ من جنودها من الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة بسبب الحرب، فيما دعا "زيلينسكي"، منذ أسابيع في اجتماع للبرلمان الأوكراني، إلى إضفاء الشرعية على العقاقير القائمة على الحشيش، قائلًا: "يجب إنتاج هذه الأدوية القائمة على الحشيش في أراضي البلاد".

وقال : "يجب تطبيق جميع أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وجميع الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غير عادية بالنسبة لنا، في أوكرانيا حتى لا يضطر جميع مواطنينا إلى تحمل الألم بسبب الحرب"، وتابع في خطابه الذي أذاعته قناة "رادا" التلفزيونية: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا إضفاء الشرعية على الأدوية التي تحتوي على القنب، لكل من يطلبها".

زيلينسكي يُبدي استعداد أوكرانيا لإبرام اتفاقيات ضمانات أمنية





باشرت "كييف" بالتحضيرات لإبرام اتفاقات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حسبما أفاد الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، كتب زيلينسكي، في قناته على "تلجرام"، أنه عقد اجتماعا بهذا الخصوص "مع فريق من مسؤولي الشؤون الدولية لدينا، في الحكومة ومكتب الرئاسة".

اتفاقية أوكرانيا مع الشركاء في فيلنيوس:

وأضاف: "نعمل حاليا على ترجمة كل اتفاقية عقدتها أوكرانيا مع الشركاء في فيلنيوس، إلى خطوات ملموسة إلى أن تصبح جميع تلك الاتفاقيات ذات نتائج ملموسة.. وينبغي أن تؤدي القمة الجيدة أيضا إلى ثمار جيّدة".

وتابع زيلينسكي أن كييف تستعد "لإبرام اتفاقيات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الناتو".

وأردف: "نقوم بتجهيز الأرضية لقمة الناتو القادمة في واشنطن".