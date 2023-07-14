حازم شومان ومحمد رمضان .. رسالة قوية من داعية لـ "نمبر وان"

وجه الداعية حازم شومان، رسالة نصح للفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل استغلال موهبته الفنية بالشكل الصحيح والتقرب إلى الله.

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وقال شومان في مقطع فيديو له: "لو استغليت الموهبة دي عشان ربنا.. ربنا هيجعلك من أهل المجد في الدنيا والآخرة.. لو استغليت الموهبة دي عشان نفسك هتموت زي ما غيرك مات".

وتابع "ممكن الموهبة دي بفن منضبط بشرع الله تمجد بيها شخصية من شخصيات التاريخ الاسلامي ".

وكانت قد روجت الشركة المنتجة لفيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، من خلال نشر صور جديدة جمعت نيللي كريم ورمضان وإسلام إبراهيم وجومانا مراد من الكواليس، استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائية.

وتصدر البرومو التشويقي لفيلم “ع الزيرو”، بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ووذلك تمهيدا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

