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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الداخلية" تنظم بطولتى الجمهورية لقفز الموانع بوادي الفروسية (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولتى (الجمهورية للفروسية لقفز الموانع)  بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط والذى يعد صرحًا رياضيًّا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

 أقيمت فعاليات كل بطولة على مدار 3 أيام بمشاركة عددٍ من الفرسان والفارسات فى مباريات الفروسية لقفز الموانع بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

 

 يعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير السبل كافة التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، واسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

 فى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

 أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًّا بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

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