عاجل
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا "خير".. مبادرة تواجه غلاء الأسعار في إمبابة سماء مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية روسيا تكشف حقيقة إصدار بيان حول تمديد صفقة الحبوب حُلفاء الرئيس الأوكراني فى الغرب يُوجهون له تحذيرًا عاجلًا
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تعليق ألماني جديد حول قرار أمريكا تقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

لم تتفاجأ "برلين" من قرار واشنطن بتزويد كييف بالذخائر العنقودية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية اتفاقية حظر مثل هذه الذخائر، حسبما أفاد المستشار الألماني، "أولاف شولتس". 

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال شولتس للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين: "بالطبع لم تفاجئنا الولايات المتحدة.. لقد علمنا بهذا القرار ليس من وسائل الإعلام، ولكن مباشرة من الولايات المتحدة".

وأعرب شولتس عن تفهمه لدوافع قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بالذخائر العنقودية، موضحا مع ذلك، أن ألمانيا ليست ملزمة بالتعليق على القرارات السيادية للدول الأخرى.

وأضاف: "حكومة الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار - وهو ليس قرارنا، وإنما قرار اتخذ بشكل سيادي - مشيرا إلى أنها بدون ذلك لن تستطيع توفير كمية كافية من الذخيرة (لكييف)".

اتفاقية حظر الذخائر العنقودية:

ومع ذلك، أشار شولتس إلى أن ألمانيا متمسكة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وقال: "أريد أن أقول مرة أخرى: هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة بالنسبة لي"، موضحا أن ألامر يتعلق ليس بمدى فعالية هذه الأسلحة في العمليات القتالية، بل بحقيقة أن "كل الأسلحة التي نوفرها تسبب دمارا رهيبا عندما تصيب الهدف".

وشدد شولتس على أن ألمانيا لا تمتلك ذخائر عنقودية، ولا تنوي الحكومة الألمانية شراءها.

من ناحية أخرى، نفى المستشار الألماني أولاف شولتس، وجود علاقة بين انضمام السويد إلى حلف الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول المسألتين.

وصرح شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين: "يجب عدم اعتبارهما موضوعين مرتبطين"، معتبرا أنه "لا شيء يمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي" الذي "يعرقله" الرئيس التركي منذ أشهر.

مواد متعلقة

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تُهدد أمريكا بـ"ردع نووي ساحق"

أمريكا تُسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد جرائم القتل الجماعي

أمريكا تُجيز بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية للمرة الأولى

أمريكا تدعم دول الساحل بـ 500 مليون دولار

أمريكا تدرس إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

روسيا تُهاجم أمريكا بسبب الذخائر العنقودية.. مُجرمة حرب
الجريدة الورقية