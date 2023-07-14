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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ورشة عمل عن حقوق الطفل  بديرمواس فى المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب  المدينة ، بتنفيذ ورشة عمل عن حقوق الطفل، وشارك فيها  لفيف من رواد مركز الشباب .

وحاضر فيها الدكتور محمد علي طلبه، الكابتن عمر عبد الرشيد الاخصائي الرياضي بالمركز، وتحدث في الورشة عن حقوق الطفل التي اقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية، والقانون الدولي لحماية حقوق الطفل، و منها الحق في الحياة، اختيار اسم مناسب، توفير تعليم ووسائل تعليمية حديثة، انشاء مدارس، توفير العلاج اللازم والمناسب، توفير اماكن ممارسة كل الانشطة سواء الرياضية او الاجتماعية أو الثقافية.

وغير ذلك من الحقوق المشروعة للطفل، وتم مناقشة الحاضرين اثناء الورشة، التعرف علي آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد، وتنظيم حوارات مفتوحة ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء و الرياضة، تنفيذ ومتابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

الجريدة الورقية