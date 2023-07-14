الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون تحول أطفالها الذكور إلى إناث.. صور

تداول رواد موقع تويتر، صورة للممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، وهي رفقة أطفالها الذكور ويرتدون ملابس إناث.

وكانت ثيرون تحدثت عام 2019 عن أنها تربي أطفالها "بالتبني" كفتيات، بعد أن قدمتهم للعالم على أنهم ذكور، وذلك بسبب أن أحد أطفالها وهو جاكسون أخبرها عندما بلغ الثالثة من عمره أنه ليس فتى.

وفي حديثها مع "ديلي ميل"، قالت الممثلة : "إن لديها ابنتان جميلتان لقد ولدتا في هذا العالم لتعيشا وفقًا لرغباتهما، القرار ليس لي، مهمتي كأم هي تقديم الحب لهما وكل ما ترغبان به للعيش وفقًا لإرادتهما".

وأضافت الممثلة العالمية: "سأبذل قصارى جهدي كي تحصلا على هذا الحق، وأن تتمتعا بالحماية الكاملة في هذه الحياة".

وفي ديسمبر من العام الماضي، أخبرت تشارليز ثيرون زميلها الممثل في "بلاك بانثر"، مايكل بي جوردن، بأن لديها "فتاتين جميلتين"، وأنها ترغب في تنشأة طفلتيها كما نشأت في منزلها.

يذكر أن الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، كانت تحدثت عن معاناتها بسبب طفولة مؤلمة، في ظل علاقة سيئة بين والديها، وعندما بلغت سن المراهقة، شهدت قيام أمها بإطلاق النار على أبيها المخمور، دفاعًا عن النفس.