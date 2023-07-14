ارتفاع كبير في أعداد المشردين بالولايات المتحدة (شاهد)

ارتفع عدد المشردين في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع تكاليف الإسكان وانتهاء التدابير التي اتخذتها السلطات الأمريكية لفائدة المشردين.

وعرضت فضائية العربية تقريرًا يرصد نسبة التشرد التي تزايدت في الولايات المتحدة.

وأكدت وكالة بلومبيرغ عن الأشخاص المشردين في ٢٠ مدينة أمريكية، حيث قفز عددهم بنسبة ٣٨% خلال العام الحالي، حيث بلغت نسبة التشرد في ولاية نيويورك وحدها بمقدار الثلثين.

وكشف التقرير أن أسباب هذه الزيادة، تعود لارتفاع الأسعار ونقص في دعم المساكن للأسر الأمريكية، بالإضافة لتوقف التسهيلات التي كانت في وقت وباء كورونا.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى وجود ٧٢ ألف مرشد منذ بداية عام ٢٠٢٣، فيما اعتبرت بلومبيرغ أن هذه الأرقام لا تشير إلى العدد الفعلي للمشردين الذي قد يكون أكثر بكثير.

وشهدت ولاية نيويورك ارتفاعًا لهذا العدد بمقدار الثلثين، بينما شهدت مدينة شيكاغو بولاية إلينوي ومقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن ومدينة فورت وورث في ولاية تكساس زيادات كبيرة أيضًا في أعداد المشردين.

واعتبرت بلومبيرج أن "هذه الأرقام تعكس صورة وطنية قاتمة عن التشرد في البلاد، لكنها لا تعكس عدد المشردين الفعلي الذي يمكن أن يكون أكثر قتامة مما تظهره الأرقام.

هذا ويصدر نهاية العام الجاري تقرير سنوي عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، والذي سيضم بيانات أكثر شمولًا عن حالة التشرد في البلاد.

وتشير بيانات حكومية إلى أن الأمريكيين ذوي البشرة السمراء يشكلون نصف أولئك الذين يعانون من التشرد الأسري.

ارتفاع نسب المشردين في لوس أنجلوس:

وفي سياق آخر، رصدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تفاقم مشكلة التشرد فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتى اتضحت معالمها فى ظل أجواء الطقس الباردة التى تشهدها ولاية كاليفورنيا فى الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن مشكلة التشرد أصبحت متفاقمة فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فقد انتشر المشردون فى مختلف انحاء المدينة وبعد أن كانوا يتركزون فى مناطق محددة بوسط المدينة، أصبحوا يعيشون الآن على شواطئها وتحت جسورها وبالقرب من النهر وفى الشوارع فى مختلف أنحائها.

وأوضحت الصحيفة أن عدد المشردين فى لوس أنجلوس تضاعف على مدار العقد الماضى، وارتفع عدد العائلات التى بلا منزل بنسبة 240% فى 15 عامًا. وفى ديسمبر الماضى، أعلنت رئيسة المدينة المنتخبة حديثا كارين باث حالة الطوارئ، مما منح إدارتها صلاحيات خاصة مؤيتة تتجاوز القواعد التى تؤجل إنشاء إسكان بأسعار معقولة وشراء ممتلكات لتسكين الناس. وركز فريقها على نقل الناس من المخيمات الكبرى إلى الإسكان.