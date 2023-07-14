أمريكا تُسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد جرائم القتل الجماعي

سجلت "الولايات المتحدة الأمريكية" رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد جرائم القتل الجماعي المُرتكبة خلال 6 أشهر من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، إذ بلغ عددها 28 جريمة، وقُتل فيها ما لا يقل عن 140 شخصًا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الجمعة، بأن مؤشر 2023 حطم الرقم القياسي السابق لـ27 جريمة قتل جماعي، والذي تم تسجيله في النصف الثاني من عام 2022.

إراقة الدماء المستمرة:

وقالت الوكالة إن "إراقة الدماء المستمرة في أنحاء الولايات المتحدة هذا العام أدت إلى أكثر نصف سنة دموية من القتل الجماعي منذ عام 2006 على الأقل".

وأشارت إلى أن عدد القتلى يرتفع كل أسبوع تقريبا.

وقالت إن قتل أربعة أشخاص أو أكثر دون احتساب المهاجم خلال 24 ساعة يعتبر في الولايات المتحدة قتلا جماعيا.

من ناحية أخرى، أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن الولايات المتحدة أكملت التخلص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.

ويمثل ماكونيل ولاية كنتاكي، التي توجد فيها منشأة عسكرية متخصصة في التخلص من الأسلحة التي تقرر إخراجها من الخدمة.

وأشاد السيناتور الجمهوري في بيان صحفي بالمستودع العسكري بلو غراس (BGAD) لتدميره الدفعة الأخيرة من الأسلحة الكيميائية الموجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "هذا الإنجاز التاريخي هو محصلة لما يقارب ثلاثة عقود من التعاون بين قيادات الحكومات المحلية والفيدرالية، ابتداءا من أعوام الثمانينيات".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي ظلت محتفظة بترسانة كبيرة من أسلحة الحرب الكيميائية، في حين أن روسيا دمرت ترسانتها بالكامل في 27 سبتمبر 2017.