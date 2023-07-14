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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن ترشيد إستهلاك مياه الشرب بديرمواس

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب زعبرة،  بتنفيذ ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بحضور اعضاء ورواد مركز الشباب .

وحاضر  في الندوة حمدي فتحي عبد الستار مدرس بالتربية و التعليم ، وتحدث في الندوة ، عن أهمية المياه في حياة الفرد و المجتمع بأسره، وان نقطة مياه تعني حياة، و انها المصدر الرئيسي للزراعة و بدون المياه تنتهي الحياة على الأرض، ان الله جعل من الماء كل شئ حي و لا تحيا المخلوقات بدونها،ويجب ترشيد الإستهلاك  للحفاظ على البقاء ، وذلك بمنع رش الشوارع بمياه الشرب وإهدارها ،  و ذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يوليو 2023 

كما تحدث أيضا عن كيفية ترشيد المياه، و المحافظة عليها من الإهدار، و ذلك بعدم ترك صنبور المياه مفتوحا دون داعي ، او في حالة عدم الحاجة إلى المياه، الإستخدام الأمثل للمياه في الري و سقى المزروعات ، و أهم اوقات الري و أفضلها لتقليل نسبة الفاقد من المياه ، الصيانة الدورية لمواسير المياه . 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ ومتابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس

الجريدة الورقية