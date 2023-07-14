ندوة عن ترشيد إستهلاك مياه الشرب بديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب زعبرة، بتنفيذ ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بحضور اعضاء ورواد مركز الشباب .

وحاضر في الندوة حمدي فتحي عبد الستار مدرس بالتربية و التعليم ، وتحدث في الندوة ، عن أهمية المياه في حياة الفرد و المجتمع بأسره، وان نقطة مياه تعني حياة، و انها المصدر الرئيسي للزراعة و بدون المياه تنتهي الحياة على الأرض، ان الله جعل من الماء كل شئ حي و لا تحيا المخلوقات بدونها،ويجب ترشيد الإستهلاك للحفاظ على البقاء ، وذلك بمنع رش الشوارع بمياه الشرب وإهدارها ، و ذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يوليو 2023

كما تحدث أيضا عن كيفية ترشيد المياه، و المحافظة عليها من الإهدار، و ذلك بعدم ترك صنبور المياه مفتوحا دون داعي ، او في حالة عدم الحاجة إلى المياه، الإستخدام الأمثل للمياه في الري و سقى المزروعات ، و أهم اوقات الري و أفضلها لتقليل نسبة الفاقد من المياه ، الصيانة الدورية لمواسير المياه .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس