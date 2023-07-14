سيدة تُلقن رواد مقهى درسًا.. لم ينضموا لمسيرة ضد حرق القرآن| فيديو

ألقت سيدة باللوم على مجموعة من الأشخاص يجلسون داخل مقهى، في لندن، لأنهم لم ينضموا لمسيرة مرت أمامهم، ضد حرق المصحف الشريف ونصرة الدين، وصرخت في وجههم قائلة: "لعنة الله عليكم إلى يوم الدين".

وظهرت السيدة في مقطع فيديو متداول عبر تويتر، وهي في مسيرة سلمية مع آخرين يعبرون عن غضبهم بعد حرق القرآن الكريم، ويهتفون لنصرة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند مرورهم بجانب مقهى وقفت وطالبتهم بالمشاركة في المسيرة، ولكنهم لم يأبهوا، فقالت لهم "لعنة الله عليكم إلى يوم الدين".

انتشار فيديو بسيدة تصرخ بوجه أشخاص يجلسون على المقاهي وتلعنهم لعدم مشاركتهم بمظاهرة ضد حرق المصحف الشريف ونصرة الدين في لندن



ما رأيك بتصرفها؟! pic.twitter.com/kteSHek84I — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) July 14, 2023

وكان نشر عبر مواقع اتواصل الاجتماعي، بتاريخ 19 مايو مقطع فيديو، يبرز رجلًا وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في مدينة فولغوغراد الروسية.