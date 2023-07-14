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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سيدة تُلقن رواد مقهى درسًا.. لم ينضموا لمسيرة ضد حرق القرآن| فيديو

مسيرة سلمية لنصرة
مسيرة سلمية لنصرة دين الإسلام في لندن

 ألقت سيدة باللوم على مجموعة من الأشخاص يجلسون داخل مقهى، في لندن، لأنهم لم ينضموا لمسيرة مرت أمامهم، ضد حرق المصحف الشريف ونصرة الدين، وصرخت في وجههم قائلة: "لعنة الله عليكم إلى يوم الدين".

 

 وظهرت السيدة في مقطع فيديو متداول عبر تويتر، وهي في مسيرة سلمية مع آخرين يعبرون عن غضبهم بعد حرق القرآن الكريم، ويهتفون لنصرة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند مرورهم بجانب مقهى وقفت وطالبتهم بالمشاركة في المسيرة، ولكنهم لم يأبهوا، فقالت لهم "لعنة الله عليكم إلى يوم الدين".

 

 وكان نشر عبر مواقع اتواصل الاجتماعي، بتاريخ 19 مايو مقطع فيديو، يبرز رجلًا وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في مدينة فولغوغراد الروسية.

 

 

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