Twitter يحاول إصلاح مشكلة الرسائل غير المرغوب فيها

لقد ساء موقع Twitter من عدة نواحٍ منذ أن قدم Elon Musk التحقق المدفوع. ولكن أحد أكثر الأشياء المزعجة باستمرار هو الارتفاع الحاد في الرسائل غير المرغوب فيها في DM. الآن ، يقول Twitter إنه يجري تغييرًا لتقليل كمية الرسائل غير المرغوب فيها في صناديق البريد الوارد للمستخدمين.

تضيف الشركة إعدادًا جديدًا من شأنه توجيه الرسائل من الحسابات التي تم التحقق منها والتي لا تتابعها إلى البريد الوارد "طلبات الرسائل" ، بدلاً من البريد الوارد الأساسي. سيتم تمكين الإعداد الجديد تلقائيًا لأي شخص كان في السابق مفتوحًا للرسائل المباشرة الخاصة به للجميع ، على الرغم من أنه سيتمكن من "التبديل مرة أخرى في أي وقت" ، وفقًا لتويتر.



يعد هذا انعكاسًا ملحوظًا للتغيير الذي أقره Musk مؤخرًا والذي سمح لمشتركي Twitter Blue المدفوعين بإرسال رسالة مباشرة إلى أي مستخدم بغض النظر عن الحالة التالية. ولكن بينما اقترح ماسك أن التغيير سيقلل من "روبوتات الذكاء الاصطناعي" ، فقد أدى إلى المزيد من الرسائل غير المرغوب فيها في DM.



في منشور يعلن عن التغيير الأخير ، بدا أن حساب دعم Twitter يعترف بانتشار الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها من الحسابات التي تم التحقق منها. وكتبت: "نحن نضيف إعدادًا جديدًا للرسائل من شأنه أن يساعد في تقليل عدد الرسائل غير المرغوب فيها في الرسائل المباشرة".

من المتوقع أن يبدأ طرح الإعداد المحدث في 14 تموز (يوليو).