اكتشاف مادة عضوية على سطح المريخ

وجد الباحثون أدلة على وجود مادة عضوية على سطح المريخ لكنهم بحاجة إلى إعادة المواد إلى الأرض لتأكيد أصلها.



وجدت المثابرة روفر دليلاً على وجود مركبات عضوية في حفرة جيزيرو على سطح المريخ. على الرغم من أن هذا لم يكن دليلًا قاطعًا على أن المريخ استضاف الحياة مرة واحدة - كان من الممكن أيضًا أن تكون هذه المركبات قد تطورت بطرق غير بيولوجية - تشير النتائج إلى ظروف عضوية معقدة بشكل مدهش لـ "اللبنات الأساسية للحياة" على جار الأرض. نُشرت الدراسة في مجلة Nature.

المثابرة روفر ، أول من يستكشف فوهة جيزيرو ، يقوم بالتحقيق في المنطقة منذ فبراير 2021. يعتقد الباحثون أن الحوض كان يضم بحيرة قديمة ، بما في ذلك دلتا من نهر كان يتدفق فيها ذات يوم. إنها إحدى المناطق التي يُرجح أن تكشف عن بقايا علامات الحياة على كوكب المريخ.



تحتوي الجزيئات العضوية مثل تلك التي لوحظت في Jezero Crater على ذرات الكربون وغالبًا ما تحتوي على الهيدروجين. إنها المكونات الأساسية للحياة كما نعرفها على الأرض ، على الرغم من أنها يمكن أن تتطور أيضًا بشكل بيولوجي. قال المؤلف المشارك للورقة جوزيف رازيل هوليس ، زميل ما بعد الدكتوراه في متحف التاريخ الطبيعي بلندن ، لمجلة نيوزويك: "إنها دليل مثير لعلماء الأحياء الفلكية حيث يُنظر إليهم غالبًا على أنهم لبنات بناء الحياة". "الأهم من ذلك ، أنه يمكن إنشاؤها من خلال عمليات لا تتعلق بالحياة كما نعرفها ، وبالتالي فإن الجزيئات العضوية ليست دليلًا على الحياة بمفردها دون أدلة إضافية كافية لا يمكن تفسيرها من خلال عمليات غير بيولوجية - أو غير حيوية -".

رصد المسبار المركبات باستخدام أداة - مسح البيئات الصالحة للسكن باستخدام رامان والتألق للمواد العضوية والكيماويات (شيرلوك) - الذي يرسم خرائط للجزيئات العضوية والمعادن على أسطح الصخور. بشكل ملحوظ ، عثر على مواد عضوية في جميع الأهداف العشرة التي لاحظتها في أرضية الفوهة. "تدعم نتائجنا الملاحظات التي أجرتها بعثات روبوتية سابقة إلى المريخ مفادها أن الكوكب الأحمر كان في يوم من الأيام غنيًا بالمواد العضوية والمركبات المكونة أساسًا من الكربون والهيدروجين ، وأن بعض هذه المواد العضوية لا يزال من الممكن اكتشافها بعد مليارات السنين" ، كما قال مؤلف مشارك قال جوزيف رازيل هوليس ، عالم الأحياء الفلكية المقيم في لندن ، لـ Gizmodo. "كل اكتشاف ، كل ملاحظة ، يمنحنا القليل من المعلومات التي تقربنا من فهم تاريخ المريخ وما إذا كان من الممكن أن يدعم الحياة في الماضي."

الآن بعد أن لاحظ الباحثون الجزيئات ، سيحتاجون إلى إلقاء نظرة أفضل عليها في مختبرات Earthbound لاستخلاص المزيد من الاستنتاجات حول أصولها. كتب المؤلفون: "إذا أعيدت هذه العينات إلى المختبرات الأرضية ، فيمكن استخدام مجموعة أكثر تنوعًا من الأدوات لدراسة العينات ، بما في ذلك الاستبانة المكانية الأعلى وبخصوصية وحساسية أكبر بكثير". سيتعين عليهم انتظار مهمة عودة عينة المريخ (MSR) ، والتي لا يُتوقع إطلاقها من الأرض حتى أواخر عام 2020 على الأقل. ومع ذلك ، يجب أن تكون الرحلة تستحق الانتظار. "حتى الآن ، كانت الصخور المريخية الوحيدة التي تمكنا من دراستها على الأرض هي النيازك. قال رازيل هوليس لمجلة نيوزويك: "إن وضع أيدينا على صخور المريخ السليمة ، المخزنة بعناية وحمايتها من التلوث ، سيكون أمرًا لا يقدر بثمن لعلوم الكواكب".