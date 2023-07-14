Twitter يدفع لمنشئي المحتوى أخيرًا

خفضت شركة Twitter Inc. توقعات إيرادات العام بأكمله بسبب ضعف الطلب على منتجات الاستجابة المباشرة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة تصل إلى 24 بالمائة يوم الثلاثاء. قالت تويتر إنها تتوقع إيرادات 2015 من 2.17 مليار دولار إلى 2.27 مليار دولار، مقارنة مع توقع سابق قدره 2.3 مليار دولار إلى 2.35 مليار دولار. توقع المحللون في المتوسط عائدات للعام بأكمله تبلغ 2.37 مليار دولار.

تم إطلاق برنامج مشاركة عائدات الإعلانات لمنشئي المحتوى في Twitter رسميًا - ويقال إنه بدأ بالفعل في الدفع للمشتركين المؤهلين من فئة Blue. أعلن Elon Musk عن المبادرة في فبراير، ولكن مع القليل من التفاصيل حول كيفية عملها، لم يكن أحد يعرف تمامًا ما يمكن توقعه. ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين البارزين اليوم أنهم تلقوا إشعارات حول الإيداعات الواردة - بما في ذلك مستخدم يدعي أنه من المقرر أن يتلقى أكثر من 24000 دولار. تستند المكافآت إلى الإعلانات في الردود على محتوى المستخدمين المؤهلين.

يحفز البرنامج المبدعين الذين يساهمون بمحتوى شائع يقود الإعلانات - حسابات مجزية تساعد تويتر على كسب المال (أثناء جذب اشتراكات Blue جديدة). "هذا يعني أنه يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على حصة في عائدات الإعلانات بدءًا من الردود على منشوراتهم" ، هذا ما ورد في مقالة مساعدة على Twitter نُشرت اليوم. "هذا جزء من جهودنا لمساعدة الأشخاص على كسب لقمة العيش مباشرة على Twitter." غرد ماسك اليوم بأن المدفوعات "ستكون تراكمية منذ أن وعدت بالقيام بذلك لأول مرة في فبراير".

ومع ذلك، فإن العارضة مرتفعة لتلقي تحويل من شركة وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لـ Musk. يشير منشور الدعم إلى أن نظام مشاركة الإيرادات ينطبق على مشتركي Twitter Blue أو Verified Organisation الذين لديهم ما لا يقل عن خمسة ملايين مرة ظهور في كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية. سيحتاجون أيضًا إلى اجتياز مراجعة بشرية والالتزام بسياسات اشتراكات منشئي المحتوى الخاصة بالشركة؛ سيدفع Twitter بعد ذلك للمستخدمين المؤهلين باستخدام حساب Stripe. تقول الشركة إنها ستطلق قريبًا عملية تقديم الطلبات، الموجودة ضمن تحقيق الدخل في إعدادات الحساب.

تهدف هذه الخطوة إلى جعل Twitter منصة أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى. قد لا يكون من قبيل المصادفة أن البرنامج وصل بعد حوالي أسبوع من إطلاق Meta لمنافستها على Twitter Thread، والتي لم تستغرق وقتًا طويلاً لتكتسب قوة جذب - حيث اكتسبت أكثر من 100 مليون مستخدم في الأيام الخمسة الأولى. هذا أعلى من حاملي الأرقام القياسية السابقة ChatGPT و TikTok.