وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مركز الغسيل الكلوي بالغار

أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية اليوم الجمعة، استهدفت متابعة عمل الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، فى يومها العشرون على التوالى، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بقرية الغار بمركز الزقازيق.

تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الأولى مركز الغسيل الكلوى بالغار، التابع لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به، وأعمال التطوير الجارية بالمركز.

وتم المرور على قسم الحضانات، وقام بمناظرة السجلات الطبية، ودفتر النوبتجية، وتلاحظ عدم إدراج فنى المعمل بالنوبتجية، وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفى بتحويل المسئول عن وضع النوبتجية للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما تلاحظ وجود رشح مياه بجوار سور المركز الخارجى، وكلف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومدير المستشفى، باتخاذ اللازم لمعالجة ذلك.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الكلى الصناعى لرفع كفاءته، والذى يضم عدد 34 ماكينة غسيل كلوى، ويقوم بخدمة 56 مريض كلى، والوقوف على نسب التنفيذ، موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لخدمة المرضى، والبالغ التكلفة التقديرية لها 450 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى.

جاءت الزيارة الثانية لوحدة طب الأسرة بالغار التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، تابع وكيل الوزارة خلالها عمل الفرق الطبية الثابتة المشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتى انطلقت يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 على مستوى الجمهورية

وتأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.