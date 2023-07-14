Antstream Arcade تقدم 1000 لعبة قديمة إلى Xbox

تقدم Antstream Arcade أكثر من 1300 لعبة قديمة على Xbox One و Series X / S ، مع عناوين بارزة مثل Space Invaders و Metal Slug و Bubble Bobble. تقول الشركة إن هذه العناوين ستكون قابلة للتشغيل على الفور دون تنزيلات إضافية أو تثبيت عبر منصة الألعاب السحابية الخاصة بها ، مع إضافة المزيد من العناوين كل أسبوع. هذا ملحوظ لأن Antstream ستكون أول خدمة بث ألعاب تابعة لجهة خارجية على Xbox.

ستدعم الخدمة عمليات حفظ الألعاب المستندة إلى السحابة ولوحة النتائج عبر الإنترنت والقدرة على التقاط لعبتك من أجهزة متعددة. يتوفر Antstream Arcade بالفعل على أجهزة Mac و PC و Linux و Android TV و Firestick و Samsung TVs ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام وحدة التحكم في الألعاب.



تقول Antstream إنها تستخدم "تقنيتها الفريدة" لتعديل الألعاب الأصلية ، مما يسمح للشركة بإنشاء تحديات لعبة صغيرة جديدة للاعبين الجدد والعائدين على حد سواء. على سبيل المثال ، يمكنك تشغيل خريطة Pac-Man معدلة حيث يكون الهدف الرئيسي هو تجنب جمع النقاط. سيتمكن اللاعبون من دخول البطولات أو تحدي لاعبين آخرين في المبارزات أو التنافس للحصول على أعلى الدرجات.

تمتلك Microsoft بالفعل خدمة بث ألعاب Xbox Cloud الخاصة بها ، وهي متوفرة كتطبيق محلي على أجهزة Android و Windows و Samsung الذكية وأجهزة تلفزيون مختارة من VR. إنه متاح أيضًا على نظامي التشغيل iOS و Mac ولكنك ستحتاج إلى استخدام متصفح ويب للوصول إليه. على الرغم من ذلك ، يركز Xbox Cloud Gaming بشكل أكبر على لعب الألقاب الحديثة بعيدًا عن وحدة التحكم الخاصة بك ، بينما يركز Antstream Arcade فقط على سحب سلاسل القلب الحنين إلى الماضي.

سيكون Antstream Arcade على Xbox متاحًا للطلب المسبق بدءًا من اليوم في متجر Xbox. سيبدأ السعر من 29.99 دولارًا سنويًا مع خيار شراء لمرة واحدة مقابل 79.99 دولارًا. تقول الشركة إنه سيتم تضمين جميع الألعاب المستقبلية والميزات الجديدة ، بغض النظر عن خيار الشراء الذي تقرر استخدامه.