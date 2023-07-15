مشروع تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد يشمل 40 برجًا و84 مزلقانًا

مشروع تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد يشمل 40 برج و84 مزلقانًا.. أكد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، أن مشروع تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد يتكون من (21 برجًا رئيسيًا، و19 برجًا ثانويًا و84 مزلقانًا).

وقال الفريق كامل الوزير، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، كما أنه يحقق أعلى معدلات السلامة والأمان، مشيرًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ، أو الأعطال المفاجئة.

مشروع تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد

وكان قد اعلن منذ ايام قليلة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي أبوصوير بطول 10 كم، ودخول 1 مزلقان، 23 موتور تحويلة، 31 سيمافور ضوئي، و41 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق/ أبو كبير، بطول 214كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

واكد أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميًا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية، وشريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 عامًا.