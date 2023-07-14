انطلاق منافسات الدوري الرياضي لقطاع القناة للاتحاد العام لمراكز شباب مصر غدا في ببلبيس

تنطلق منافسات الدوري الرياضي ومعارض ومنتجات أندية الفتاة والمرأة غداً السبت، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وذلك لمحافظات الإسماعيلية و الشرقية وشمال سيناء والمنوفية، على أرض ملاعب مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

وتتضمن الفعاليات التي تستضيفها أحد المنشأت الشبابية المتميزة داخل محافظة الشرقية، التصفيات النهائية للمسابقات الرياضية وذلك في ألعاب خماسى كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، والتي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي.

ومن جانبه عبر الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية عن سعادته لإستضافة الشرقية هذا الحدث الرياضى الكبير، مؤكدا استمرار متابعة آخر المستجدات والإستعدادات النهائية قبل انطلاق الفعاليات والمسابقات، موجها الشكر للإتحاد العام لما يقوم به من دور كبير في تفعيل دور مراكز الشباب بالتعاون مع المديريات، بالإضافة إلى الطفرة المتميزة التي تشهدها مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وما يقوم به الإتحاد والوزارة من نشر الوعي الرياضي والثقافي والسياسي والفني والإجتماعي وغيرها من الانشطة والبرامج المتميزة.

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بهذه الأنشطة والمسابقات للشباب بهدف إستثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وحب الانتماء للوطن، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية، مشدداً على أن هذه الفعاليات ستفرز العديد من المواهب الرياضية من أبناء المحافظات في مختلف الألعاب والرياضيات