نشطاء المناخ يقتحمون مطارين ويمنعون حركة الطياران.. فيديو

منع نشطاء المناخ، الرحلات الجوية في مطارين ألمانيين لمدة عدة ساعات احتجاجًا على أزمة المناخ، مطالبين بالتحرك ولمنع الممارسات التي تتسبب في معاناة العالم من تغير الطقس.

أظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” اليوم الجمعة، لحظة اقتحام ناشطو المناخ من مجموعة "لاست جينيريشن"، مطارين في ألمانيا، بعضهم ألصق نفسه على المدرج، متسببين بإلغاء العديد من الرحلات الجوية، للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقطع أعضاء المجموعة سياجًا أمنيًا في مطار دوسلدورف في الغرب وأغلقوا طريقًا إلى المدرج، مما أدى إلى تعطيل العديد من الرحلات الجوية.

وتأتي الاحتجاجات وسط انتقادات متزايدة للحكومة الألمانية لتباطؤها في معالجة أزمة المناخ. وقالت المجموعة إن الحكومة الألمانية لا تفعل ما يكفي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وطالبت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

انتقادات حكومية لاحتجاجات نشطاء المناخ

انتقد كبار المسؤولين الحكوميين الألمان الاحتجاجات، واتهموا النشطاء بتعريض السلامة العامة للخطر. وقال وزير النقل فولكر ويسينج إن الاحتجاجات "غير مقبولة" ودعا النشطاء إلى "التوقف عن إثارة الفوضى".

تصر المجموعة على أن احتجاجاتها سلمية، لكنها اعترافت بأنها قد تكون تخريبية، وقالت إن الاحتجاجات ضرورية لإثارة الانتباه إلى أزمة المناخ.

من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في المستقبل، حيث تسعى مجموعة "لاست جينيريشن" إلى الضغط على الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة أزمة المناخ.