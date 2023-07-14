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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ننشر تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

ننشر تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري.. تجري السكة الحديد تعديلات دائما في مواعيد بعض القطارات  بخطوط الهيئة لتقديم أفضل الخدمات المناسبة للجمهور.

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ومن المقرر أن تجري الهيئة تعديلات في مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحرى اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 2023 . 

 تعديلات مواعيد  قطارات السكة الحديد بالوجه البحري

 

وأعلنت السكة الحديد عن إجراء تعديلات في مواعيد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء.

كما تجري السكة الحديد تعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساء بعدما كان  الساعة 6:55 مساء.

وقررت السكة الحديد إجراء تعديل في ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساء بدلاً من الساعة 10:15 مساء .

ويتم أيضاً تعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساء بدلاً من الساعة 4:10 مساء.

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