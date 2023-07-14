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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على راكب بمطار القاهرة بحوزته حشيش وأقراص مخدرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد رئيس الإدارة المركزية، من ضبط راكب مصري بحوزته مخدرات متنوعة واخر بحوزته منظار محظور حيازته.

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الحالة الأولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعتين من الحشيش بوزن 20 جراما و10 شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 100 قرص، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري عطية مأمور الجمرك وعمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

 

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب المتخلفة حيث تم ضبط منظار محظور حيازته طبقا للقانون 394 لسنة 1954 كما أفاد بذلك تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار مع راكب مصري كان قد وصل علي طيران الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت، تم الضبط بواسطة كل من حسام مجدي مأمور الجمرك و خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3.

 

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 170 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد فؤاد حامد مدير الإدارة الأولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 171 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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