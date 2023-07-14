مياه شرب المنيا تتابع أعمال معالجة محطة أبوقرقاص

تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، مؤكدا أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا و جارٍ عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يوميا.

أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تُنفذ وفقا للجودة والمعايير الفنية

وأشار السعيد إلى أن أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تُنفذ وفقا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة و طبقا لجدول زمني محدد لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقري مركز أبو قرقاص.