من يتابع المستشفيات بالجيزة

وظيفة وكيل الوزارة مدير المديرية ليست إدارية مكتبية بحتة كما يتوهم ويظن البعض!.. فالجانب الإدارى يلزمه المتابعة الميدانية للإدارات والمنشآت التابعة ليقف بنفسه على حقيقة وجدوى أدائها.. للأسف الشديد وكيل وزارة الصحة عندنا عاشق ولهان لمكتبه ويخشى أضواء الإعلام ويتجنبها ولا يرد على أى تليفونات حتى وإن كانت من مواطن يستغيث به ولا يبالى بالواتس أب والوصول له معجزة!.. ورغم أننى راصد لنشاطه المهنى فلم أقرأ أو أسمع أنه يتابع بنفسه المستشفيات والوحدات والإدارات الصحية التابعة ومعظمها حالتها سيئة ومتردية وأنين المرضى لا يشغله!.. كما لا يتابع أداء الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة فى عموم ريف الجيزة؟!.. ومنذ قدومه منذ أكثر من عامين إلا أننا لاحظنا أن أداءه مكتبى فقط!.. المحافظة كبيرة جدا ومترامية الأطراف بها عشرات المستشفيات وعشرات الوحدات الصحية ومثلها مراكز طب الأسرة فضلاً عن مكاتب الصحة والإدارات الصحية.. فهل يعقل أن يكون وكيل وزارة فى محافظة بحجم الجيزة لا نسمع أو نقرأ أو نشاهد شيئا عن نشاطه الميدانى ومتابعته على أرض الواقع لهذا الكم من المنشآت الطبية والتى تحتاج متابعة يومية جادة فاعلة.

مجدى عباس عواجة

الجملة - العياط - الجيزة