حكم واجب النفاذ

صدر لصالحى الحكم فى القضية رقم 8234 لسنة 2021 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس أبوالنمرس برقم 8365 لسنة 2021 بالحبس شهرين وكفالة لصالحى ضد المتهم المعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام، ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن إلقاء القبض عليه وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم، وقبل أن يضيع حقى أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.

شيماء شعبان

أبوالنمرس - الجيزة